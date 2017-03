Uma homenagem, mais uma, a Eusébio. Falar do Pantera Negra é sinónimo de emoção, lágrimas, mas também muitos sorrisos para quem com ele conviveu. ‘Eusébio – História de uma lenda’ chega dia 23 aos cinemas, mas esta homenagem, diz o realizador Filipe Ascensão, é diferente de todas as outras porque "é uma história contada na primeira pessoa". O filme teve os testemunhos de amigos, e foi, naturalmente, filmado antes de 5 de janeiro de 2014, dia do adeus à antiga glória. Alguns desses testemunhos foram dados por António Simões e Rui Costa, que ontem estiveram na Cidade do Futebol, onde foi apresentado o trailer da película, numa cerimónia onde esteve também Sandra Ferreira, filha mais nova de Eusébio , tal como Humberto Coelho, antigo colega do Pantera Negra, Pauleta e João Vieira Pinto, que na plateia seguiam atentos o que passava no ecrã. Entre recordações e sorrisos, foi a emoção a tomar conta de Simões, com quem Eusébio partilhou "15 anos e mais de 600 jogos". "Ele foi o jogo! Sem ele não há jogo de futebol", afirmou o bicampeão europeu pelo Benfica, deixando um final de discurso com voz embargada: "A saudade que tenho dele..." Já Rui Costa falou de Eusébio como "um conselheiro e um amigo" e relembrou "um acontecimento com 35 anos". "Tinha 9 anos quando fui a um treino. Em 500 miúdos, o senhor Eusébio escolhia 22 . Calhou-me ser extremo-direito e, ao fim de 10 minutos, ele chamou-me e disse: ‘Podes sair’. No final chamou o meu pai e convidou-o a trazer-me para treinar no dia seguinte com os infantis", referiu o agora administrador da SAD. Já Sandra Ferreira entende que "esta é a grande homenagem" ao pai. "Independentemente do clube, venham ver", disse Sandra, que ainda não viu o filme "por opção". Eusébio foi tema central, mas o embate com o FC Porto, que se aproxima, também foi abordado. Simões afirmou mesmo que "trocaria a vitória pelo tetra".

Autor: Vanda Cipriano