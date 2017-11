É já no dia 28 que os ‘anjos’ da Victoria’s Secret vão descer à terra para o desfile mais aguardado do ano, que vai realizar-se em Xangai, na China. A top model eleita para desfilar com o Fantasy Bra, um sutiã milionário feito com pedras preciosas foi... Lais Ribeiro! "Estou muito feliz e grata", referiu a manequim brasileira, de 27 anos, que vai percorrer a passarela com uma peça avaliada em cerca de dois milhões de euros.