A brasileira que conquistou o coração do basquetebolista norte-americano Jared Homan está na corrida para ser a rookie do ano da edição 2017 de fato de banho da ‘Sports Illustrated’. Um título que Sara Sampaio já acumula no currículo. A publicação já revelou algumas imagens dos bastidores da produção de Lais Ribeiro, que não defrauda expectativas. A jovem exibe o corpo escultural em reduzidos biquínis, mas também surge em topless. "Obrigada por transformarem os meus sonhos em realidade", agradeceu a modelo, "honrada" por estar este ano na ‘Sports Illustrated’.



