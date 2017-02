A poucos dias do clássico da 20.ª jornada frente ao Sporting, Miguel Layún esteve na cidade do ‘rival’ para um dia bem passado em família. O jogador da formação comandada por Nuno Espírito Santo esteve na capital e aproveitou para visitar com a mulher , Ana Laura Galvan, e o filho de ambos, Matteo, de um ano, o Oceanário de Lisboa. "Como não desfrutar da vida com esta dupla que me alegra todos os dias", realçou o jogador portista que está já a preparar a receção do Sporting no Dragão, no próximo domingo.



