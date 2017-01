A equitação e a moda são algumas das paixões de Lea Vicente, mas também o clube de Alvalade. "O meu sonho é festejar o título [do Sporting] no Marquês de Pombal e ver essa zona toda de verde e branco", disse a jovem que está em destaque na ‘Revista Record’, amanhã nas bancas com o seu jornal. Mas há mais motivos de interesse, como a Conversa de Faca de Garfo com Anaïs Moniz , a primeira portuguesa campeã mundial no triatlo (juniores), em 2005, e o guia para praticar wrestling e MMA.



Temas Jogo da Vida