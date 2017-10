Depois de quase uma vida inteira ao serviço do Chelsea, John Terry vestiu, esta época, a camisola do Aston Villa, emblema que milita no Championship (2.ª Divisão inglesa). Ora, o internacional inglês, de 36 anos, recebeu agora uma ‘proposta’ para seguir a carreira num outro clube: o SV Oberwurzbach, da 6.ª Divisão da Alemanha, cujo patrocínio pertence a... Lena Nitro, atriz conhecida internacionalmente por participar em filmes para adultos. Ora, na sua página do Twitter, Lena Nitro publicou uma imagem na qual surge junto a alguns jogadores da modesta equipa germânica, à qual juntou uma fotografia de John Terry com a seguinte legenda: "Ele sempre teve o sonho de jogar no SV Oberwurzbach."

Ora, resta perceber se a provocação chegará ou não ao conhecimento do experiente defesa-central, que, por outro lado, sempre pode optar por rumar ao Borussia Dortmund, clube do coração da atriz pornográfica. Por agora, Terry mantém-se focado nos objetivos do Aston Villa, que passam por subir à Premier League em 2018/19.