Depois da apresentação do novo W08 da Mercedes, o piloto de F1 Lewis Hamilton voou até Itália. O britânico esteve ontem na Semana de Moda de Milão e deixou-se fotografar antes de assistir a um dos desfiles mais esperados do evento. Hamilton esteve entre os convidados que viram as novas propostas da Emporio Armani. Antes do arranque do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, marcado para 26 de março na Austrália, o piloto esteve a par das últimas tendências na cidade italiana.



