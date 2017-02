De olhos postos no início da nova temporada da F1,Fernando Alonso já começou a ganhar... mas fora das pistas. Ganhou uma apaixonada declaração de amor de Linda Morselli, que, publicamente, mostrou o que sente pelo piloto. As palavras da manequim foram dirigidas ao espanhol, antes de este rumar aos testes de pré-temporada com a McLaren. "Amor, aquele com o A maiúsculo, aquele que te faz sentir viva, uma pessoa melhor , aquele que é ar para os meus pulmões (...) tu", escreveu a italiana que ilustrou a declaração com uma foto do casal.



Temas Jogo da Vida