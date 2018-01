As horas finais de Fernando Alonso nas 24 Horas de Daytona acabaram por deixar os seus fãs desiludidos – o espanhol terminou em 38.º na classificação geral –, mas, pelo menos, o piloto de Fórmula 1 contou com um apoio muito especial nas bancadas. É que a sua namorada Linda Morselli marcou presença no evento, tendo partilhado alguns momentos nas redes sociais. Importa lembrar que esta foi a primeira participação de Fernando Alonso nesta prova.