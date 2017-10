O mundo automóvel está intimamente ligado à italiana Linda Morseli. Além de namorar com o piloto de F1 Fernando Alonso, a modelo acabou foi a madrinha do modelo da Volkswagen, o ‘T Roc’. E foi precisamente na apresentação do novo carro da marca alemã que a manequim falou do piloto da McLaren. "Sou muito feliz com Fernando [Alonso]. É uma pessoa maravilhosa e foi muito simples apaixonar-me por ele", assumiu a bela ragazza que no futuro se vê como mãe.