Vários jogadores do Benfica optam pelos serviços do Piranha Tattoo Studios, em Viseu, para eternizar imagens no corpo. E agora foi a vez de Lisandro López fazer uma tatuagem neste espaço. O futebolista argentino, de 27 anos, escolheu o artista João Morais para tatuar o rosto da sua mãe. Uma grande homenagem à progenitora, que vai, certamente, ficar muito emocionada, depois de ver o desenho especial.



