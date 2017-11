O segundo dia do Lisboa Games Week voltou a levar ao stand de Record centenas de craques em FIFA 18, alguns deles caras bem conhecidas. Jorge Andrade, antigo internacional português, foi um deles e pegou nos comandos para dois jogos contra jogadores bem mais jovens. Sempre ao comando da Juventus, clube que representou enquanto futebolista, o ex-central, atualmente com 39 anos, venceu o primeiro jogo mas acabou derrotado no segundo.



Antes de Jorge Andrade, o stand de Record também foi palco de um duelo entre dois jogadores do Estoril, que surgiram acompanhados por Francisco Ferro, central do Benfica B. O médio Pêpê Rodrigues arrasou o guarda-redes Luís Ribeiro, vencendo por 5-0, mas a vingança haveria de chegar num desafio com uma bola de futebol, que decorria ali ao lado, no stand da Federação Portuguesa de Futebol. Aí, os três foram chamados a mostrar a precisão e foi o guarda-redes a levar a melhor.

