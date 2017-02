Falcão, que joga no Monaco, do técnico português Leonardo Jardim, não esconde o orgulho que sente pela mulher. Aos fãs que o seguem nas redes sociais, o jogador colombiano revelou um pouco do álbum que Lorelei Taron acaba de lançar. É o primeiro trabalho discográfico da mãe das suas duas filhas e dá pelo nome de ‘No me rendiré’, No disco, que tem uma sonoridade pop/rock, há canções que Taron dedica ao marido e às filhas. "O meu sonho era gravar um disco. Tentei com vários produtores, mas os projetos não se concretizaram", contou no seu blogue, radiante por concretizar um desejo antigo. Resta saber se terá sucesso...



