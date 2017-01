O futebolista do Liverpool Loris Karius e a manequim Pamela Reif estão apaixonados. Segundo o jornal alemão ‘Bild’, o casal começou a sair em novembro e desde então nunca mais se largaram... Tanto que passaram o Natal e o Ano Novo juntos. Uma fonte próxima do casal assegurou à publicação que os dois estão a viver um grande romance, mas que querem manter a relação discreta. Pamela é modelo e viciada em exercício físico... As fotos da manequim provam que é mesmo muito focada em manter a boa forma...



