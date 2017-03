Chama-se Lourdes Guerrero e representou Espanha no nosso país num concurso de beleza. Na Revista R desta semana, amanhã nas bancas com o seu Record, é esta miss, que adora futebol e torce pelas vitórias da equipa de Messi, a protagonista da nossa produção fotográfica. "[O Barcelona] é a melhor equipa do Mundo", defende a jovem jornalista de desporto. Não perca também a Conversa de Faca e Garfo que tem como convidado o selecionador nacional de basquetebol, Mário Gomes, e tudo sobre o grande vencedor do ‘Carro do Ano 2017’.



Temas Jogo da Vida