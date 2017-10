A manequim Lúcia Garcia decidiu aventurar-se no mundo empresarial. Companheira do antigo futebolista Bruno Aguiar, com quem tem uma filha, a manequim anunciou ontem um novo desafio profissional, que é também a concretização de "mais um sonho". "Apresento-vos a Bound Management, a minha nova agência, a nossa nova agência, porque na nossa casa, a equipa faz o líder", revelou nas redes sociais. A mulher do ex-jogador do Benfica vai agenciar "manequins, comerciais, promotores, atores, apresentadores, celebridades, crianças", mas também bloggers e atletas. Neste projeto, Lúcia Garcia e a sua equipa têm como missão "a gestão de carreiras, de forma integrada e vinculada".