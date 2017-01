Lúcia Garcia está na reta final da gravidez e no sábado organizou o chá do bebé. Nas redes sociais, a modelo, que espera a primeira filha em comum com antigo futebolista Bruno Aguiar, partilhou vários momentos da animada festa. Rodeada pela família e por algumas amigas mais próximas, a manequim divertiu-se e recebeu muitos mimos daqueles que mais ama. "O melhor chá de bebé de sempre", escreveu Lúcia Garcia no Instagram, onde anunciou que o nome da menina será Maria Clara.



