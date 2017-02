Um mês depois de se ter tornado pública a separação de Chicharito, Lucia Villalón falou sobre essa fase da sua vida. "O pior foi a deslealdade... Eu ia casar com ele", contou ao ‘El Mundo’ a jornalista, que viu reveladas na imprensa espanhola fotografias do futebolista do Bayer Leverkusen numa viagem romântica a Paris com a ex-namorada, Camila Sodi, indicando uma traição. "Cada pessoa tem o seu tempo de reação ou de luto. Ele refez a vida dele e eu respeito", disse. Lucia Villalón revelou ainda que sofreu graves problemas pulmonares, teve inclusive de ser operada, e que nessa altura o jogador não a apoiou. "Ele não esteve ao meu lado quando mais precisei, preferiu ir de férias." Mas olha com grande positivismo para o futuro: "Ninguém morre por amor. Sei que coisas melhores estão para vir, porque mereço", concluiu.



Temas Jogo da Vida