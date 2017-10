A atriz e cantora viveu um dia especial. Luciana Abreu, de 32 anos, casou-se este sábado com o guia turístico Daniel Souza, na Igreja de Santo António, no Estoril, numa cerimónia presenciada por alguns familiares e amigos dos noivos. Grávida de gémeas, a artista atravessa um momento feliz na vida pessoal. Luciana Abreu já é mãe de Lyonce, de 6 anos, e Lyanni, de 5, fruto do anterior casamento com o futebolista Yannick Djaló, atualmente no Vitória de Setúbal.