A atriz e cantora Luciana Abreu começou a semana da melhor maneira ao agradecer o prémio que recebeu nos Kizomba Awards 2016. A ex-mulher do futebolista Yannick Djaló, com quem tem duas filhas, ganhou na categoria de Melhor Música com o single ‘Tu e eu’, que interpretou ao lado de Daniel Santacruz. "Estamos todos de parabéns. Foi uma honra ganhar um prémio destes , com a minha primeira composição . Devemos sempre acreditar em nós", reagiu Luciana Abreu nas redes sociais ao prémio que foi anunciado no domingo pelo canal Mais Kizomba através do YouTube.



Temas Jogo da Vida