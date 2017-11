A aproveitar a pausa no campeonato nacional, Brenda Mattar e Luisão rumaram ao sul do país para conhecer o Alentejo. O casal e as duas filhas estão a desfrutar de um fim de semana num turismo rural em Albernoa, no concelho de Beja. A família do jogador do Benfica tem estado a conhecer as maravilhas desta região, como a gastronomia, conforme tem mostrado nas redes sociais a mulher do futebolista, completamente rendida às paisagens e sabores alentejanos...