Financiada através do setor privado nas várias expedições, a empresária e tradutora espera angariar no final desta verdadeira aventura 700 mil dólares canadianos (457 mil euros), que serão canalizados para um novo centro da CAMH, a ser inaugurado em 2020.Filha de emigrantes de Miranda do Douro, distrito de Bragança, Ema Dantas foi para o Canadá, com apenas cinco anos, sendo inspirada pela sua mãe já falecida em 2013 aos 66 anos, afetada por problemas mentais."Em 2020 pretendemos concluir a expedição, altura em que CAMH tenciona abrir uma nova clínica e os nossos fundos angariados serão disponibilizados para aqueles serviços", explicou Ema Dantas.Com duas metas já alcançadas, em outubro de 2017, a Pirâmide Carstensz (Papua Nova Guiné, Indonésia), e em janeiro de 2018, o Kilimanjaro (Tanzânia), até final do ano, a luso-canadiana pretende subir o Monte Elbrus na Rússia (final de junho) e o Monte Vinson, na Antártica (final de novembro).Ficam a faltar o Monte Evereste (Nepal), Aconcagua (Argentina), Denali (Alasca, Estados Unidos) e o Monte Kosciuszko (Austrália)."Tenho de fazer oito cumes em vez de sete porque há duas versões dos sete cumes. A versão de Dick Bass e de Reinhold Messner. A maioria dos alpinistas para ficarem com o certificado dos sete cumes, fazem os oito, porque desta forma ninguém o pode contestar", explicou.Há cerca de um ano Ema Dantas criou a Fundação Peaks for Change, uma instituição que quer fazer a diferença, apoiando causas solidárias.Num futuro próximo, a fundação pretende trabalhar noutras áreas, ajudando as crianças e adultos em países do terceiro mundo "mais necessitados" garantindo-lhes "cuidados médicos", entre "outras necessidades básicas".A primeira gala da fundação está marcada para o dia 28 de abril, no Mississauga Convention Centre, às 17h30 locais (22h30 de Lisboa).