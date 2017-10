O melhor jogador de futebol de praia, Madjer, e a mulher Lynn de Sousa celebraram ontem o primeiro aniversário de casamento. Uma data especial que os dois assinalaram nas redes sociais. "Obrigada por seres o meu companheiro nesta aventura e acima de tudo cúmplice e amigo! Amo-te de coração e alma (...) Orgulho em ser tua mulher", exclamou Lynn de Sousa. Já Madjer recordou o dia do casamento. "Jurámos amor eterno, mas as juras e promessas só são válidas com atos e isso, sim, jurei e prometi neste dia! Amo-te", destacou.