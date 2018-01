A equipa de infantis do Benfica contou ontem com uma presença especial nas bancadas, no triunfo das águias no reduto do Estrela da Amadora (3-0). É que Madonna , que tem o filho, David Banda, a atuar na equipa de formação dos encarnados , deslocou-se ao Estádio da Reboleira para ver o ‘craque’ lá de casa jogar. A cantora norte-americana fez questão de partilhar uma foto do conjunto onde milita o jovem, de 12 anos. Recorde-se que a artista está a viver em Lisboa desde o final de 2017, tendo encontrado uma casa para habitar em definitivo, em dezembro.