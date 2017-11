Acabando de ver a minha neta mais nova Alana Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) a Nov 14, 2017 às 8:23 PST

Muitos estranharam que Dolores Aveiro não tenha partilhado o post de Cristiano Ronaldo a anunciar o nascimento da filha Alana Martina mas a verdade é que mãe de CR7 já conhece a menina, como confirmou esta terça-feira com uma publicação no Instagram."Acabando de ver a minha neta mais nova Alana", pode ler-se como legenda da fotografia tirada no hospital de Madrid, onde a menina nasceu.Também esta terça-feira Georgina Rodríguez divulgou uma imagem com Alana Martina ao colo. Na mensagem, a espanhola também não esqueceu os outros três filhos de Cristiano Ronaldo (Cristianinho, Eva e Mateo), dizendo estar "desejosa de os abraçar e encher de beijos".