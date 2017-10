A mulher de Salvio gosta de estar a par das novas tendências na moda e, por isso, esteve no Porto para assistir ao Portugal Fashion. E no certame, Magali Aravena arrasou num modelo assinado pela estilista portuguesa Micaela Oliveira. Um vestido preto com um decote vertiginoso que mostrou num vídeo partilhado nos Insta Stories. A empresária e blogger, que tem uma marca de roupa de praia, foi uma das figuras conhecidas que esteve no Museu do Carro Elétrico, no Porto.