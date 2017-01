Magali Aravena, mulher do futebolista do Benfica Toto Salvio, goza os primeiros dias de 2017 em Londres e está a adorar a experiência. "Londres é fantástico", escreveu a blogger no Instagram, onde tem publicado algumas fotografias da viagem. Mas mesmo de férias, tem atualizado diariamente o seu blogue ‘Life by MA’., onde fez uma reflexão sobre o ano que passou. "Fui superfeliz em 2016. Sinto-me abençoada por ter cumprido um dos meus grandes sonhos [o blogue]", escreveu Magali, acrescentado que se sente muito "feliz e sortuda".



