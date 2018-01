Continuar a ler

E não poupa elogios ao camisola 18 das águias. "Gosto do facto de ele ser diferente (risos). Não é como os outros homens. É atencioso, está sempre atento ao que quero, é muito romântico. Nós estamos quase a fazer nove anos juntos e todos os meses ele preocupa-se em fazer algo para me surpreender".



Magali levantou ainda o véu sobre o início da relação. "Conhecemo-nos através de amigos em comum. Já me tinha visto em fotografias e, um dia, estávamos num convívio e ele começou a perguntar aos amigos quem eu era. Eu tinha namorado na altura. Começámos por ser só amigos, mas o Salvio aos poucos foi-me conquistando (risos). Foi-me conquistando e acabei por deixar o meu namorado". E não poupa elogios ao camisola 18 das águias. "Gosto do facto de ele ser diferente (risos). Não é como os outros homens. É atencioso, está sempre atento ao que quero, é muito romântico. Nós estamos quase a fazer nove anos juntos e todos os meses ele preocupa-se em fazer algo para me surpreender".Magali levantou ainda o véu sobre o início da relação. "Conhecemo-nos através de amigos em comum. Já me tinha visto em fotografias e, um dia, estávamos num convívio e ele começou a perguntar aos amigos quem eu era. Eu tinha namorado na altura. Começámos por ser só amigos, mas o Salvio aos poucos foi-me conquistando (risos). Foi-me conquistando e acabei por deixar o meu namorado".

Magali Aravena é uma das protagonistas da edição deste mês da revista 'Cristina' com uma produção muito ousada . Em entrevista a Cristina Ferreira, a mulher de Salvio garante que o jogador do Benfica não é ciumento e até revela a reação do argentino às imagens reveladoras."Ele não é ciumento. Gosta de me ver produzida e que eu cuide de mim. Gosta de me ver bem porque sabe que quando eu estou bem, fico mais feliz. Se contei da produção? Tirei fotos e fui enviando as fotografias para o Salvio e ele disse-me logo 'Mas como estás assim? Quem te está a tirar as fotografias?' Respondi que era um fotógrafo muito profissional (risos)", afirmou.