Magali Aravena está cada vez mais focada em manter as curvas de sonho. Prova disso é que o seu dia começa com... treinos! A mulher de Toto Salvio, futebolista do Benfica, tem a ajuda de um personal trainer e partilha vários InstaStories com alguns dos exercícios que faz... No seu blogue, ‘Life by MA’, já divulgou várias técnicas, bem como atividades físicas para manter a boa forma. E a verdade é que nos últimos meses não perdeu o foco e idas ao ginásio já fazem parte da rotina diária.