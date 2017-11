Cada vez mais atenta ao que acontece na moda nacional, Magali Aravena foi um dos rostos conhecidos no desfile que marcou os 25 anos da estilista Fátima Lopes. O evento realizou-se na noite de sábado no Convento do Beato e a mulher de Salvio aplaudiu as propostas da designer madeirense que festejou mais de duas décadas de um percurso profissional de sucesso. Antes de Fátima Lopes, a blogger argentina esteve no norte do país entre o público que assistiu aos desfiles do Portugal Fashion Week.