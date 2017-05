Magali Aravena vive há seis anos em Portugal e este fim de semana celebrou pelo quarto ano consecutivo o título de campeão nacional do Benfica. "Desde que chegámos a Portugal que percebemos o porquê da frase de que o Benfica não se explica, sente-se", começou por escrever a antiga modelo no seu blogue. "Tenho muito orgulho que a minha família faça parte desta festa", acrescentou, falando, claro, da felicidade que sente em ver o marido, Toto Salvio, realizado. "Orgulho de um homem que todos os dias se levanta com mais vontade de ir treinar e dar tudo por esta equipa. De um profissional trabalhador, humilde, e que quer sempre mais", elogiou.



Temas Jogo da Vida