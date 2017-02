Mahershala Ali venceu o Óscar de melhor ator secundário e tornou-se no primeiro muçulmano a conquistar uma estatueta dourada. Mas antes de imaginar que um dia ia pisar a passadeira vermelha do Dolby Theatre, em Hollywood, Mahershala foi basquetebolista. Entre 1992 e 1996, defendeu as cores do St. Mary’s, na primeira divisão da NCAA. Podemos ter perdido um grande atleta, mas ganhámos um bom ator.



