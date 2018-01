Com dois filhos sob a sua alçada, a mulher de Mário Suárez, Malena Costa , não dá tréguas ao ginásio e tem feito vários publicações desde o início do ano, exibindo o trabalho que faz para manter o seu corpo. A companheira do jogador do Ghizou Hengfeng teve a segunda criança, Mario, em julho, mas rapidamente recuperou a boa forma. Ora, para lá chegar foi preciso fazer o que ela demonstra nos vídeos difundidos, carregados de sensualidade, mas também de muita intensidade, e que têm provocado um alvoroço nas redes sociais.