Desporto e uma boa alimentação. São estas as bases fundamentais de Malena Costa para um estilo de vida saudável. Além do exercício físico regular, a mulher do futebolista Mario Suárez, atualmente a jogar na China, está a apostar, cada vez mais, na área da nutrição. Aliás, a manequim, que foi mãe pela segunda vez há quatro meses, criou com a irmã uma conta de Instagram, onde mostra os pratos saudáveis que confeciona. Até está a frequentar um curso de culinária, como mostra nas redes sociais. Uma mãe dedicada ao exercício, mas também à alimentação saudável... E o resultado está à vista.