A defender a camisola do clube chinês Guizhou Hengfeng Zhicheng, Mário Suárez aproveita ao máximo a agenda livre de compromissos para estar com a família, que continua a viver em Espanha. O jogador está por estes dias em Madrid a matar saudades da mulher, Malena Costa, e dos dois filhos do casal. Na noite de segunda-feira, a modelo e o jogador desfrutaram de uma saída a dois na capital espanhola, onde optaram por jantar num dos restaurantes mais populares da cidade.