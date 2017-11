O antigo internacional português está a escrever novas e entusiasmantes páginas na sua vida após a carreira de futebolista. Maniche é agora o presidente da SAD da Associação Desportiva da Camacha, na Madeira, e tem como ambição levar o clube à 2.ª Liga dentro de três ou quatro anos. Mas os objetivos não são só desportivos. "O projeto com a Camacha envolve a vertente social, porque eu revejo-me nessa vertente. Cresci num bairro humilde e sei o que são dificuldades. Só tinha sentido este projeto com a parte social", explica a Record Maniche, que já teve reuniões com a Câmara Municipal de Santa Cruz, Governo Regional, a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais para apresentar o projeto desportivo e social.Envolver o clube , instituições e emprestar a sua imagem para dar ainda mais força a esta causa é o objetivo. Para já vai começar com o projeto Re-Alimenta. "A intenção é fazer parcerias com instituições e vários restaurantes para nos fornecerem alimentos que iremos distribuir pelas casas da Nogueira, um bairro social próximo do nosso complexo e que faz parte da nossa convivência... Temos até um jogador que vive neste bairro", conta. "Vamos já para o terreno identificar as famílias que mais necessitam", adianta com a vontade de estender o projeto ao resto da ilha. "Depois também queremos ajudar as famílias com eletrodomésticos ", adianta, sem esconder o orgulho por fazer parte da mudança na vida de quem mais precisa.

Autor: Susete Henriques