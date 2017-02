Nova polémica na vida do antigo jogador Diego Maradona. Desta vez, tudo terá acontecido em Madrid, horas antes do jogo de ontem entre o Real Madrid e o Nápoles. A polícia foi chamada ao hotel onde estava instalado El Pibe por uma alegada agressão do ex-futebolista à namorada Rocío Olivia. Maradona foi ouvido pelos agentes no Hotel Mira Sierra Suites. Segundo a rádio Cadena Ser foi a namorada que alertou a receção do hotel para as agressões de que supostamente estava a ser alvo. A lenda do futebol mundial usou o Facebook para contar a sua versão e garantir: "O meu advogado Matias Morla comunicou com as autoridades espanholas. Não há nenhuma denúncia e ninguém sabe explicar o motivo deste espetáculo mediático."



