Depois de agradecer a Adrien Silva o facto de ser "o melhor pai que Santiago e Thomas podiam ter", Margarida Neuparth elogiou ontem o companheiro que escolheu para partilhar a vida. "O marido.... o melhor que eu podia ter", destacou como legenda de uma foto dos dois nas redes sociais antes de acompanhar o jogador do Sporting à gala Quinas de Ouro, no Centro de Congressos do Estoril. Neuparth e o jogador do Sporting casaram-se no ano passado, depois de Portugal sagrar-se campeão europeu de futebol em França.



Temas Jogo da Vida