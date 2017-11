Adrien Silva vai voltar a pisar os relvados quando reabrirem, em janeiro, as inscrições do mercado. Mas a mulher do futebolista do Leicester, Margarida Neuparth, já está a preparar as mudanças para a vida nova em Inglaterra. Prova disso é que ontem publicou um InstaStories no qual aparece a fazer as malas. "Desejem-me sorte", escreveu Neuparth, que está grávida do terceiro filho do casal.