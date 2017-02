De norte a sul do país, milhares de crianças saíram ontem de casa com as fantasias de Carnaval. Os filhos de Adrien Silva, jogador do Sporting, e de Margarida Neuparth não foram exceção. Thomas e Santiago mascararam-se a rigor e fizeram as delícias dos pais. Mas a mãe tambémbrincou e partilhou uma foto em que a vemos com a roupa e pose semelhante à da cantora Beyoncé.



