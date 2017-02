Mãe de dois rapazes, Santiago e Thomás, Margarida Neuparth não ficou indiferente à história de Francisco – a mãe do menino morreu no parto e a avó, sem rendimentos para o alimentar, deu-lhe no primeiro mês de vida apenas água com açúcar. A partir daí a mulher de Adrien Silva arregaçou as mangas e decidiu mudar, pelo menos, a história desta criança. Mas há muitas mais a precisar de ajuda em São Tomé e Príncipe.



"Aconteceu tudo por acaso. Vi uma publicação no Facebook e pensei logo em ajudar. Depois falei com o Adrien e tivemos a ideia de pedir ajuda a mais pessoas", explicou a Record sobre a campanha ‘São Tomé: a Viagem dos Cinco Sentidos’. "Quero estar em São Tomé e Príncipe para fazer as entregas – vamos enviar os bens num barco na próxima terça-feira e essa viagem demora entre seis a oito dias", revelou a mulher do futebolista do Sporting.

"É que esta situação moveu tanta gente que acho que merecem ter a certeza de que as coisas chegam às pessoas certas", disse, acrescentando que a experiência será "um bocadinho dura, mas que vai ser muito boa". Mas enquanto não faz as malas para ir até São Tomé e Príncipe, continua a angariar bens.





Continuar a ler

Sábado estará nos arredores do Estádio do Dragão – horas antes do clássico entre FC Porto e Sporting – para recolher tudo o que conseguir. "Há muitas pessoas no Porto que querem ajudar e como vou assistir ao jogo, irei aproveitar a ocasião", referiu.

Autor: Rita Féteira