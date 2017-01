Não são os maus resultados do clube de Alvalade que fazem com que Margarida Neuparth deixe de apoiar a equipa de Jorge Jesus. A mulher do capitão do Sporting viajou até à Madeira, onde ontem assistiu ao jogo da 18.ª jornada do campeonato nacional. Além de adepta da equipa verde e branca, Neuparth também torce pela boa atuação do leão Adrien Silva, com quem casou no ano passado. "Vamos, Sporting. Vamos, meu amor", escreveu nas redes sociais as palavras de incentivo aos leões, que acabaram o encontro empatados com o Marítimo: 2-2.



Temas Jogo da Vida