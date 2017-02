Em Los Angeles, as estrelas na noite de quarta-feira foram os jogadores dos LA Clippers, que venceram os Atlanta Hawks. Mas este jogo da NBA teve outros protagonistas... fora de campo. Mariah Carey e Floyd Mayweather centraram as atenções e não é para menos. As "divas", que têm "dois grandes egos", descreve o site de celebridades TMZ, encontraram-se no Staples Center e houve até um deles que pediu uma fotografia ao outro. Imagina quem? Pois bem, foi a cantora que pediu para registar o momento com o antigo pugilista, considerado um dos melhores de sempre...



