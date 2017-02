Marisa Mendes viajou para o Brasil e está a aproveitar o Carnaval do Rio de Janeiro. A filha do empresário Jorge Mendes está com a apresentadora de televisão, Iva Domingues – as duas são amigas há cerca de um ano – e a animação é garantida, como mostra através das redes sociais. Sempre que tem oportunidade, a jovem de 25 anos, que é gestora das redes sociais de Cristiano Ronaldo, tira uns dias para viajar até ao Brasil.



