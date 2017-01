No dia do 51.º aniversário do pai, Marisa Mendes manifestou o orgulho que sente por ser filha de Jorge Mendes. A mulher que gere as redes sociais de Cristiano Ronaldo fala do superagente como um exemplo na sua vida. "A referência, meu sangue", enalteceu Marisa Mendes no sábado, tendo partilhado ainda uma fotografia do pai, referindo-se à data festiva, com as palavras "aniversário do rei".



