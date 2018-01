O amor é antigo e desde o início de 2018 que atravessa um novo capítulo. É que Neymar e Bruna Marquezine oficializaram o reatamento da relação e, desde então, parecem inseparáveis. Recorde-se que o avançado do PSG, de 25 anos, publicou uma fotografia no Instagram onde surge a beijar a modelo, de 22, após a passagem de ano. "Quando vi, já estava nos teus braços. Adoro-te pretinha", legendou o brasileiro. Ora, a resposta tardou mas chegou. "Eu amo-te", escreveu Marquezine na rede social. Enquanto o atleta não volta a Paris, o casal aproveitou para um passeio, ontem, em Fernando de Noronha, no Brasil. Importa realçar que esta é a terceira vez que o namoro é reatado.