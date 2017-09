Enquanto Kevin Prince-Boateng veste a camisola do Eintracht Frankfurt, na Alemanha, a mulher desdobra-se em novos projetos. Afinal, a modelo Melissa Satta aposta agora na faceta de estilista. Depois de ter lançado uma coleção de calçado, a ítalo-americana apresentou ontem, em Milão, uma coleção de roupa de praia. Uma linha de fatos de banho, biquínis e acessórios pensados e criados por Satta e dirigida a todas as mulheres."O amor pela moda vem de longe, mas agora os papéis mudaram. Aventurei-me no design e criei esta coleção", referiu a manequim que quer agora dar cartas como estilista...