O Carnaval de Veneza de 2017 vai ficar para sempre na memória da mulher de Kevin Prince-Boateng. Também não é para menos. É que ontem Melissa Satta voou, literalmente, sobre a famosa Praça de São Marcos, na cidade italiana, como a protagonista do tradicional ‘Volo dell’Aquila’ (‘Voo da Águia’). "Estou completamente eletrificada por pensar que vou voar sobre a Praça de São Marcos, suspensa lá no alto, presa por um cabo...", escrevia antes de ‘abrir asas’ em Veneza perante 80 mil pessoas. "Incrível", resumiu Satta depois da experiência única num dos Carnavais mais antigos do Mundo...