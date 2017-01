O menino luso-descendente, Mathis Devillier, que vimos a confortar um adepto francês no Euro’ 2016, após a vitória de Portugal na final da prova, é candidato a um dos Prémios Laureus. As imagens da criança a consolar o francês que chorava com a derrota do seu país frente a Portugal correram Mundo e o gesto do menino tornou-se famoso. Agora, Devillier concorre na categoria de Melhor Momento de 2016. A gala dos Óscares do desporto realiza-se a 14 de fevereiro, no Mónaco. Seleção e CR7 também podem ser distinguidos com os prémios de Melhor Equipa e de Melhor Desportista Masculino, respetivamente.



