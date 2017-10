Acaba de ser editado ‘Mente, desporto e performance: o factor psi’, do professor Sidónio Serpa. O livro, da coleção Aretê da Visão & Contextos, aprofunda o papel da psicologia no desempenho desportivo dos atletas. Uma obra que se divide em duas partes, ‘A mente do atleta’, que engloba, por exemplo, a evolução e a carreira desportista, e ‘A gestão psicológica para a performance’, onde é abordado, entre outros fatores, a otimização do rendimento.